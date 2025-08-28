Lassan kitehetik a kórház táblát a mosonmagyaróvári kézicsapatnál

Eltört a hüvelykujja Tóth Eszternek, a női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár csapatkapitányának, a kapus Mélanie Halter pedig akut gerincproblémával küzd.

A klub honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a volt válogatott irányító az Alba Fehérvár KC elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg. Bár szépen javul az állapota, legkorábban két hét múlva, a harmadik bajnoki fordulóban játszhat ismét.

Addig is mágnesterápiát alkalmaznak, ami gyorsítja a gyógyulását.

A francia Mélanie Halterre hosszabb kihagyás vár rá. Jelenleg gyógyszeres kezelést kap és speciális gyógytornát végez, ezzel talán elkerülhető az operáció. A kapus legjobb esetben is három hónapot kényszerül kihagyni.

A német jobbátlövő Laetitia Quist bal gyűrűsujja kificamodott a Vasas SC elleni edzőmeccsen. Bár nem tört el, de szalagsérülés miatt speciális ujjrögzítőt kell hordania, amely meggátolja abban, hogy játsszon, illetve labdás edzést végezzen. Jelenleg úgy tűnik, szeptember 15. után foghat ismét labdát a kezébe.

Stranigg Zsófiának március közepén porcsérülés miatt térdműtétje volt, már a rehabilitáció ötödik hónapját tölti, hamarosan biomechanikai mérésen esik át, és előreláthatólag szeptember végétől léphet újra pályára.

Az óváriak szeptemberben sorrendben a Magyar Kupa-győztes Ferencvárossal, a Bajnokok Ligája- és bajnoki címvédő Győrrel, majd az újonc Kozármislennyel játszanak bajnoki mérkőzést.

Az Európa Liga selejtezőjében október 3-án és 5-én lépnek pályára a görög OF Nea Ioniasz ellen.