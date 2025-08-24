Toronymagasan a mezőny előtt: élen zártak a magyar kajak-kenusok a vébén

A magyar versenyzők 13 éremmel, 6 arannyal, 2 ezüsttel és 5 bronzzal zárták a milánói gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot.

Az aranyak számát csak a hat elsőséggel záró ukránok tudták megközelíteni, a 13 éremtől viszont elmaradt a mezőny, a semleges színekben versenyző oroszok kilenc, a spanyolok nyolc dobogós hellyel zártak, a mezőny többi tagja maximum néggyel.

A vasárnap délutáni 5000 méteres versenyekben két harmadik helyet szerzett még a csapat a korábban meglévőekhez:

Csorba Zsófia a kenusoknál,

a kenusoknál, Varga Ádám a kajakosoknál lett bronzérmes.

Mindketten két éremmel zártak, előbbi a négyessel első lett, utóbbi 500 méter egyesben másodikként zárt.

A magyar versenyzők az eddigi kajak-kenu világbajnokságokon 230 arany-, 177 ezüst- és 158 bronzérmet szereztek. A válogatott a 2006-os, szegedi vb-n szerepelt a legeredményesebben, akkor 12 elsőséggel zárt.