9-es pályáról nyert világbajnoki aranyat a magyar kajakkettes

A Kurucz Levente, Nádas Bence kajakkettes aranyérmet szerzett vasárnap 500 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Kuruczék a mezőny szélén, a 9-es pályán versenyeztek, 250 méternél pedig a harmadik helyen álltak, két és fél tizedmásodperc volt a hátrányuk a portugál kettős mögött. A hajrában kirajzolódott, hogy négy hajó között fognak eldőlni a dobogós helyek, végül magyar, portugál, német sorrendben értek be az egységek, Nádasék nagyon megnyomták az utolsó métereket.

Nem sokkal később a női kenunégyes is elsőként ért be a célba. A Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia összetételű négyes magabiztosan, bő egy másodperccel bizonyult jobbnak a mezőnynél. Már 250 méternél is a második helyen haladt az egység, ekkor a kínaiak voltak az élen, majd a magyar négyes annyira magabiztosan lapátolt a végén, hogy meggyőző sikert aratott.

Ebben a szakágban ez mindössze a második magyar világbajnoki cím Lakatos Zsanett és Takács Kincső 2014-es páros győzelme után.

Varga Ádám ezüstérmet szerzett a kajak egyes 500 méteren, mindössze kilenc századmásodperccel maradt le a győztes cseh Josef Dostal mögött. A magyar klasszis, aki idén már volt Európa-bajnok és olimpiai ezüstérmes is, és aki elég kalandos úton jutott el a vb-döntőig, a harmadik helyen volt féltávnál, majd nagy hajrát indított, de az egyes pályáról cseh riválisa meglepte, egy nagy rúgással juttatta élre a hajóját az utolsó centimétereken.

A Kollár Kristóf, Juhász István kenukettes bronzérmet szerzett kenukettes 500 méteren. Jól kezdtek, a legjobban azonban az orosz kettős, amely hamar kivált a mezőnyből és egy hajóval az ellenfelek előtt lapátolt. A magyarok negyedikként haladtak át 250 méternél, majd a táv második felében fokozták a tempót és a győztes orosz egység mögött, a kínaiakkal szinte egyszerre haladtak át a célvonalon. Az óra döntött, amely az ázsiaiaknak kedvezett, de a fiatal magyar páros így is hatalmas sikert ért el az újabb harmadik helyével.