Kuczora öt gólt vágott, német Szuperkupát nyert a Thüringer HC

Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna csapata, a Thüringer HC nyerte Németországban a női kézilabda szuperkupát. A liga honlapja szerint szombaton az Európa Liga-címvédő Thüringer HC 31-30-ra nyert a Blomberg-Lippe ellen. Az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora öt góllal járult hozzá a sikerhez, Faragó és Szabó ezúttal nem talált be.

A férfiaknál Imre Bence ötször volt eredményes, de a kupacímvédő THW Kiel 31-31-es döntetlen után hétméteresekkel kikapott a bajnok Füchse Berlintől.

A román női szuperkupa-mérkőzésen Papp Nikoletta egy gólt lőtt a CS Minaur Baia Mare csapatában, amely 26-25-re kikapott a bajnok CSM Bucuresti-től.

