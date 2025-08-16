Alaposan visszavágott a románoknak, továbbjutott a férfi kosárválogatott

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 86-66-ra legyőzte Romániát szombaton Szolnokon a világbajnoki előselejtező harmadik fordulójában, ezzel továbbjutott a csoportjából.

A Nagyváradon elszenvedett fájó vereség után Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított csapatának önbizalmat adhatott az észak-macedónok felett aratott kiütéses siker. Az együttes számára feladata nyilvánvalóan az volt, hogy nyerjen a románok ellen és lehetőleg több mint 12 ponttal.

A sima győzelemmel ugyanis a továbbjutás és a második hely lett volna biztos, míg az annál nagyobb különbségű győzelemmel esélyt adott volna magának a csapat a csoportelsőségre.

A tét nagy volt és a meccs első negyedében érezni is lehetett a feszültséget mindkét együttesen. Sok volt a reklamálás az eladott labda és a kihagyott dobás.

Öt percen át fej fej mellett haladtak a csapatok, a magyar válogatott Nate Reuvers pontjaival tartotta a lépést, majd úgy tűnt Perlék tudtak megnyugodni és 16-10-ra elléptek. Az előny azonban a negyed végéig egypontosra olvadt (19-18). A második negyedben is a magyar csapat volt előnyben, több olyan szakasza is volt a periódusnak, amikor úgy tűnt, akár komoly előnyt is kialakíthat.

A vendégek azonban szorult helyzetükben mindig be tudtak találni távolról, hárompontosaikkal pedig a nagyszünetig tartani tudták a lépést (40-38).

A nagyszünet aztán óriási változást hozott, a harmadik negyedre ugyanis az addig kiegyenlített csata egyoldalúvá vált.

A magyar csapat nagyon koncentrált és pontos játékkal rukkolt elő, míg a románok valósággal lefagytak. Alig telt el két perc és már tíz pont fölött volt a különbség, és végül a továbbra is ihletett formában játszó Reuvers vezérletével tíz perc alatt 26 pontot szerzett a házigazda és csupán öt pontot kapott (66-43).

Az utolsó negyedre már nem volt kérdéses a győztes kiléte, ugyanakkor az időnként kissé kényelmessé váló magyarokra zárkózni tudtak a románok, végül azonban Benke Szilárdék nem engedték vissza a meccsbe ellenfelüket és magabiztos, 20 pontos sikert arattak (86-66).

Ha a magyarok szerdán nyernek a biztosan csoportutolsó észak-macedónok vendégeként, akkor elsőként jutnak tovább. Magyarország és Románia novemberben kezdheti majd meg a kvalifikációs sorozatot.