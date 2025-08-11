„Korábban elérhetetlennek tűnt” – két magyar is világcsúcsot döntött uszonyos úszásban

Három aranyérmet nyertek hétfőn a magyar uszonyos úszók a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon. Szabó Szebasztián és Kiss Nándor ráadásul világcsúcsot döntött.

Szabó 50 méteres uszonyos úszásban 17.96 másodperces idővel nyert, közel fél másodpercet faragott a 2016-os 18.41-es világrekordból. „Gondoltam, hogy megdönthetem a világcsúcsot, de ehhez tökéletes úszásra volt szükség, ami meg is volt” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a magyar sprinter, aki a szingapúri vizes világbajnokságon középdöntős volt 50 méter gyorson. Csengtuban neki ez már a második érme, miután vasárnap 100 méteren második lett.

Kiss a 200 méteres felszíni számban 1:17.71 perccel győzött, ezzel egy ugyancsak kilenc évig fennálló világcsúcsot (1:18.65) döntött meg.

A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított, és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker

– fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.

Senánszky Petra is sikeres napon van túl, mivel már hétszeres Világjátékok-aranyérmes, miután az 50 méteres táv után 100 méteres uszonyos úszásban is aranyat nyert. Ráadásul ebben a számban kettős magyar siker született, miután Pernyész Dorottya ezüstérmet nyert. Ugyanakkor az MTI cikke szerint valószínűleg utoljára vett részt a Világjátékokon.