NB I-es klub sorsára is hatással volt a német bajnok kizárása a BL-ből

A Mosonmagyaróvár csapatát is érinti az, hogy módosult a női kézilabda Európa Liga selejtezőjének beosztása azt követően, hogy az európai szövetség (EHF) kedden kizárta Faluvégi Dorottya csőd szélén álló német klubját, a HB Ludwigsburgot a női Bajnokok Ligája ferencvárosi érdekeltségű csoportjából, írja az MTI.

Az EHF honlapjának pénteki közleménye szerint a német bajnok helyett az a norvég Sola HK szerepel majd az FTC csoportjában, amely korábban szabadkártyát ugyan kért, de – akkor még – nem kapott.

Az EL csoportban a Sola megüresedő helyét a norvég Bergen veszi át,

így viszont a Motherson Mosonmagyaróvári KC és a görög OF Ioniasz párharc győztesének nem kell még egy selejtezős kört vívnia, hanem egyből a csoportkörbe kerül.

A Mosonmagyaróvár az elmúlt négy kiírásban rendre ott volt az EL csoportkörében, a 2023-24-es idényben továbbjutott, akkor a negyeddöntőben esett ki.