„Olyan trauma ért, amit soha nem fogok elfelejteni” – Máthé Dominik őszintén vallott a sérüléseiről

Máthé Dominik a ChampSport ügynökség által készített interjúban vallott a térdsérüléséről
A kézilabdázó 2020-ban igazolt Balatonfüredről a norvég Elverumhoz, ahol remekelt, ám a bal térdében az elülső keresztszalag, a combhajlító ín, a belső oldalszalag és a belső meniszkusz is elszakadt, ezenkívül a külső meniszkusz is megsérült.
„Olyan trauma ért, amit soha nem fogok elfelejteni. Emberelőnyben hét az ötöt játszottunk, én voltam középen, próbáltam a kezem felé menni, de ketten összezártak, én pedig hátra ráültem a térdemre. Mivel le tudtam sétálni a saját lábamon a pályáról, azt hittem, nincs komoly sérülésem. Nem is éreztem pattanást; mint később megtudtam, ez a rosszabbik eset. Egy órával az eset utána már nem tudtam ráállni” – emlékezett vissza az esetre Máthé.
Hosszú kihagyás és rehabilitáció után a PSG-ben sikerült újra felépítenie magát apránként, de előbb Dainis Kristopans túrta ki a csapatból, majd kiderült, hogy nem sikerült teljesen rendbehozni a térdét. Kielcébe igazolt volna, azonban az orvosi vizsgálatot követően a lengyelek elálltak az üzlettől. Ekkor még nem derült ki, hogy az átlövő keresztszalagja felszívódott.
felépülését követően azonban már jóval kisebb lett a szerepe jobbátlövőben. A kálváriája tavaly januárban folytatódott, amikor a németországi Európa-bajnokságon kiderült, nincs rendben a korábban műtött térde. A történet kísértetiesen hasonlóan alakult, mint az első esetnél: 2022 elején ugyanis már biztos volt, hogy a nyáron az Elverumból a PSG-be igazol, míg tavaly már aláírt megállapodása volt a Kielcével, azonban a lengyelek végül elálltak a szerződéstől, bár ezt hivatalosan egyik fél sem kommunikálta.
A 2024-es Eb-n azonban bevizesedett a térdem, és ekkor kiderült, hogy felszívódott az oslói műtét során pótolt keresztszalag. Az erős combizmomnak köszönhettem, hogy tudtam játszani 2023-ban, de 2024-re már teljesen instabillá vált a térdem.
Februárban Párizsban újra megműtöttek, a hátsó combomból pótolták a szalagot, amely aztán szinte egyből felszívódott. Valószínűleg az orvos nem látta át, mennyire komoly volt a korábbi műtétem, de az is igaz, hogy már korán elkezdtem a súlyzós edzéseket. A három hónapos kontrollnál ugyanúgy mozgott a térdem, mint korábban” – mesélte Máthé, majd elmondta, Nagy László segítségével jutott el az egyik legjobb barcelonai specialistához.
„A júniusi műtét során a jobb térdemből kivették az ínszalagot, ebből pótolták a keresztszalagot a bal térdemben, míg a hátsó combból pótoltak az oldalszalaghoz. Ezúttal tehát a saját szalagjaimat használták, nem más emberét, mint az első alkalommal.”
A sok egészségügyi probléma miatt fizetést 2024 júliusa óta nem kap, de elmondása szerint nem is ez a probléma, hanem egyszerűen hiányzik Máthénak a kézilabdázás. Ezzel kapcsolatban örömteli, hogy az Elverum boldogan visszavette magához a kézist, sőt a soron következő idényre szerződést is adott a magyar játékosnak. Máthé Dominik már majdnem teljesen fel is épült, az orvosok szerint pedig van visszaút a borzasztó sérülésekből is.
Sokat veszítettem az álmaimból, de ha minden jól megy, van még visszaút. Most azonban még azt sem jelenthetjük ki biztosan, hogy tudok még valaha magas szinten játszani, hiszen rendes kétkapus játékban egyelőre nem vettem részt, és meccsem sem volt 2024 januárja óta. Nagy vágyam, hogy ott lehessek a 2028-as Los Angeles-i olimpián, azzal is beérném, ha legalább a kispadra leülhetnék.