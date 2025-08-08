„Olyan trauma ért, amit soha nem fogok elfelejteni” – Máthé Dominik őszintén vallott a sérüléseiről

Máthé Dominik a ChampSport ügynökség által készített interjúban vallott a térdsérüléséről

A kézilabdázó 2020-ban igazolt Balatonfüredről a norvég Elverumhoz, ahol remekelt, ám a bal térdében az elülső keresztszalag, a combhajlító ín, a belső oldalszalag és a belső meniszkusz is elszakadt, ezenkívül a külső meniszkusz is megsérült.

„Olyan trauma ért, amit soha nem fogok elfelejteni. Emberelőnyben hét az ötöt játszottunk, én voltam középen, próbáltam a kezem felé menni, de ketten összezártak, én pedig hátra ráültem a térdemre. Mivel le tudtam sétálni a saját lábamon a pályáról, azt hittem, nincs komoly sérülésem. Nem is éreztem pattanást; mint később megtudtam, ez a rosszabbik eset. Egy órával az eset utána már nem tudtam ráállni” – emlékezett vissza az esetre Máthé.

Hosszú kihagyás és rehabilitáció után a PSG-ben sikerült újra felépítenie magát apránként, de előbb Dainis Kristopans túrta ki a csapatból, majd kiderült, hogy nem sikerült teljesen rendbehozni a térdét. Kielcébe igazolt volna, azonban az orvosi vizsgálatot követően a lengyelek elálltak az üzlettől. Ekkor még nem derült ki, hogy az átlövő keresztszalagja felszívódott.

felépülését követően azonban már jóval kisebb lett a szerepe jobbátlövőben. A kálváriája tavaly januárban folytatódott, amikor a németországi Európa-bajnokságon kiderült, nincs rendben a korábban műtött térde. A történet kísértetiesen hasonlóan alakult, mint az első esetnél: 2022 elején ugyanis már biztos volt, hogy a nyáron az Elverumból a PSG-be igazol, míg tavaly már aláírt megállapodása volt a Kielcével, azonban a lengyelek végül elálltak a szerződéstől, bár ezt hivatalosan egyik fél sem kommunikálta.

A 2024-es Eb-n azonban bevizesedett a térdem, és ekkor kiderült, hogy felszívódott az oslói műtét során pótolt keresztszalag. Az erős combizmomnak köszönhettem, hogy tudtam játszani 2023-ban, de 2024-re már teljesen instabillá vált a térdem.

Februárban Párizsban újra megműtöttek, a hátsó combomból pótolták a szalagot, amely aztán szinte egyből felszívódott. Valószínűleg az orvos nem látta át, mennyire komoly volt a korábbi műtétem, de az is igaz, hogy már korán elkezdtem a súlyzós edzéseket. A három hónapos kontrollnál ugyanúgy mozgott a térdem, mint korábban” – mesélte Máthé, majd elmondta, Nagy László segítségével jutott el az egyik legjobb barcelonai specialistához.

„A júniusi műtét során a jobb térdemből kivették az ínszalagot, ebből pótolták a keresztszalagot a bal térdemben, míg a hátsó combból pótoltak az oldalszalaghoz. Ezúttal tehát a saját szalagjaimat használták, nem más emberét, mint az első alkalommal.”

A sok egészségügyi probléma miatt fizetést 2024 júliusa óta nem kap, de elmondása szerint nem is ez a probléma, hanem egyszerűen hiányzik Máthénak a kézilabdázás. Ezzel kapcsolatban örömteli, hogy az Elverum boldogan visszavette magához a kézist, sőt a soron következő idényre szerződést is adott a magyar játékosnak. Máthé Dominik már majdnem teljesen fel is épült, az orvosok szerint pedig van visszaút a borzasztó sérülésekből is.