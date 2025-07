Vizes vb: Megszenvedtek pólósaink a románokkal, de így is negyeddöntőbe jutottak

A vártnál nehezebben, 15-11-re verte Romániát a magyar vízilabda-válogatott a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Kezdetben úgy tűnt, hogy minden a terveknek megfelelően alakul, percek alatt elléptek 3-0-ra a magyarok, ezt a különbséget a negyed végéig sikerült is megtartani (3-6). A második negyed viszont nem sikerült fényesre, 6-8-ra feljött ellenfelünk és Varga Zsolt együttese egyre többet hibázott támadásban, védekezésben is. A szünet sem tett igazán jót a csapatnak, 10-6-os vezetés után két gólt is kapott a magyar válogatott és Mizsei Márton védésének köszönhető, hogy ötösből nem jött vissza Románia egy gólra.

Az utolsó negyedre 11-9-es előnnyel ugrott medencébe a magyar csapat, de nem tudott komoly előnyt kidolgozni. A románok végig tapadtak ránk, de sehogy se jött össze, hogy egygólosra csökkentsék a hátrányukat, pedig kétszer is nagyon reklamáltak egy-egy bejátszás után. Végül azonban 14-11-nél egy időkérés után már semmi se jött be ellenfelünknek, a maradék másfél percben pedig már nem jöhetett fordulat.

A negyeddöntőben a vb-címvédő horvát válogatott vár a magyarokra, erős feljavulásra lesz szükség ellenük.