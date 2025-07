„Nem szívesség, hanem kötelesség és felelősség kellene legyen” – váratlanul lemondta a válogtaottságot egy magyar kosaras

Lukács Norbert lemondta szereplést a férfi kosárlabda-válogatottban, adta hírül a Magyar Kosárlabda Szövetség.

A bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász 24 éves bedobója egy héttel a nyári összetartás kezdete előtt szólt, hogy sem a felkészülés alatt, sem az augusztusi vb-selejtezőkön nem kíván részt venni. Csakhogy Lukács egyáltalán nem mondta meg, miért döntött így.

„A férfi nemzeti csapat előtt nagyon fontos mérkőzések állnak, Lukács Norbert pedig remek formában zárta a szezont, magyar bajnok lett, ráadásul az előző válogatott ablakban is kiválóan teljesített, így kijelenthető, fontos szerepe lehetett volna a nemzeti csapatban, a generációváltáson keresztülmenő együttes egyik meghatározó alappillére válhatott volna belőle. Döntéséről csalódással értesültünk, hiszen egy 24 éves fiatal, ereje teljében lévő játékosról beszélünk. Egészségi esetekben, személyes okok miatt a múltban is történtek lemondások, be nem hívások, amelyeket a szövetségi kapitányokkal minden esetben egyeztetni lehetett és kellett. Ez most nem történt meg” – mondta Báder Márton, az MKOSZ elnöke.

Ugyanakkor kizárólag olyan játékosokra van szükségünk, akik teljes erőbedobással és elkötelezettséggel állnak a válogatott rendelkezésére. A válogatottban történő részvétel egy fiatal játékosnak nem szívesség, hanem kötelesség és felelősség kellene legyen Magyarország címere, a csapattársak és a hazánk irányába.

A válogatott vasárnap kezdi a meg a felkészülést Székesfehérváron az augusztusi tétmérkőzésekre. A magyarok Romániával és Észak-Macedóniával szerepelnek egy csoportban, amelyből az első két gárda kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.