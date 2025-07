Meglett az ellenszer: Sinner szetthátrányból fordítva verte Alcarazt a wimbledoni döntőben

A világelső Jannik Sinner nyerte a füvespályás Grand Slam, vagyis a wimbledoni tenisztorna döntőjét. Az olasz játékos ehhez az előző két évben bajnok Carlos Alcarazt győzte le négy szettben. A spanyol először veszített major torna döntőjében.

Ez a mostani volt egyébként 2002 óta az első olyan döntő, amikor a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray négyes egyike sem volt ott az aranymeccsen, 23 éve Leyton Hewitt verte David Nalbandiant három szettben. Djokovic idén eljutott a legjobb négyig, de Sinner ellen, sérülten, esélye sem volt. Az olasz egyébként még a Grigor Dimitrov ellen összecsapásán esett rá a könyökére, majd került kétszettes hátrányba, de riválisa visszalépett, azóta pedig nem látszott, hogy a sérülés hátráltatta volna.

Nem is olyan rég, a Roland Garros döntőjében elvarázsolt mindenkit a Alcaraz és Sinner – abból a csatából a spanyol jött ki győztesen –, így érthetően felfokozott várakozás előzte meg a wimbledoni finálét is.

A két teniszező pedig ezúttal is elkényeztetett bennünket, magas színvonalon játszottak mindketten. Úgy tűnt, hogy Sinner húzhatja be az első szettet, 2-2-nél ugyanis brékelte ellenfelét, azonban Alcaraz a folytatásban adogatóként nyert meg két gémet is, így aztán 6-4-re megnyerte az első játszmát.

Az olasz világelső a második felvonásban is brékelőnybe került, rögtön az első játékban elvette ellenfele adogatását. Volt ezután egy kis intermezzo, ugyanis egy pezsgősüveg dugója repült be a pályára, felhívták a közönség figyelmét, hogy ezt azért mégse csinálják. Sinner brékelőnye kitartott a játszma során, és egy káprázatos ütéssel sikerült egyenlítenie.

Questa ci mancava Il tappo di una bottiglia di champagne, stappato dalle tribune, è finito in campo durante la finale di Wimbledon ‍↔#Tennis #Wimbledon #Sinner #Alcaraz pic.twitter.com/H3wWAluNrE — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 13, 2025

Sinner érezhetően megtalálta ez ellenszert Alcarazzal szemben.

Már a harmadik első játékában volt két bréklabdája, és ugyan ezek még kihasználatlanul maradtak, 4-4-nél ismét fogadóként nyert pontot, majd kiszerválta a játékrészt. A következő játékrészben is hamar jött a brék, 1-1 után sikerült elvenni Alcaraz adogatását, Sinner közel került ahhoz, hogy megszerezze első olyan Grand Slam-sikerét, amit nem kemény borításon arat.

Sinner innentől kezdve hozta a kötelezőt, vagyis a saját adogatásait, ami elég is volt ahhoz, hogy megnyerje karrierje negyedik Grand Slam-tornáját. Egy hajszállal jobb volt riválisánál a fontosabb mutatókban, és a döntő labdamenetekből is jobban jött ki az első szettet követően. Az első meccslabdáját értékesítette, ezzel

az első olasz győztes lett Wimbledonban.

Alcaraznak nem jött össze a tripla, két győzelem után a harmadik wimbledoni döntőjét már elveszítette. A Sinner elleni különmeccsében azért még így is nyersére áll, eddig nyolcszor verte az olaszt, viszont ez már az ötödik veresége volt. Öt egymás elleni győzelem után kapott ki ezúttal.