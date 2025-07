„Apukám kényszerített, hogy dolgozzak, amikor még túl ostoba voltam” – Swiatek köszönetet mondott a wimbledoni siker után

„Őszintén szólva, erről álmodni sem mertem volna. Tapasztalt teniszezőnek érzem magam, de erre nem számítottam. Ez annyira szürreális” – nyilatkozta a 24 éves, varsói születésű játékos, aki az Open-éra 1968-as bevezetése óta mindössze a harmadik teniszező Margaret Court és Szeles Mónika után, aki az első hat GS-döntőjét megnyerte.

Illetve a második lengyel női játékos, aki döntőbe jutott a füves pályás szentélyben: 2012-ben Agnieszka Radwanska három szettben kikapott Serena Williamstől.

✨ 2018 – Girls’ Singles Champion

✨ 2025 – Ladies’ Singles Champion Seven years on, @iga_swiatek is a #Wimbledon champion again 🏆 pic.twitter.com/uf2x6Hk4MP — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

„Először is szeretnék gratulálni Amanda Anisimovának a hihetetlen két hétért. Bármi is történt most, büszkék lehettek a teljesítményére. Remélem, még több döntőt játszunk itt. Szeretném megköszönni a csapatomnak, illetve az edzőmnek, aki idén csatlakozott hozzám. Voltak hullámvölgyek, de ez normális. Mindig támogatást és hitet adtok nekem, és ez a legfontosabb dolog, amit egy játékos kaphat” – mondta Swiatek.

Ezt követően lengyelül beszélt szeretteihez.

Szeretném megköszönni a családomnak is, különösen az apukámnak, aki nélkül nem lennék itt. Ő kényszerített, hogy dolgozzak, amikor még túl ostoba voltam ahhoz, hogy megértsem mindezt

– mondta nevetve.