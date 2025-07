„Ellopták tőlem a játékot!” – csalást kiáltott az egyik teniszező Wimbledonban

Anasztaszija Pavljucsenkova csalást kiáltott, miután elveszített egy – szerinte – őt illető pontot Sonay Kartal ellen a wimbledoni teniszbajnokságon.

Az orosz játékos szerint 4:4-nél Kartal ütése után egyértelműen a vonalon kívülre pattant a labda, ám az elektronikus vonalfigyelő rendszer nem jelezte. A szabályok szerint a bíró nem írhatta fölül a döntést, viszont látva a hibát, azt rendelte el, hogy újra kell játszani a labdamenetet. Pavljucsenkova nem kapta meg a gémet, amitől aztán nagyon bepipult, és azt is belengette, hogy azért kedveztek ellenfelének, mert hazai közönség előtt játszik.

– dohogott Pavljucsenkova.

Replay the point because the electronic line calling system missed this return from Sonay Kartal being out.

Anastasia Pavlyuchenkova thought she held for 5-4.

Kartal serving for the set at 5-4 now …

Ball was clearly out but a lot. pic.twitter.com/Ck1uh7eQot

— edgeAI (@edgeAIapp) July 6, 2025