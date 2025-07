Dráma a javából: győzelemre állt a világelső Sinner ellen, de egy sérülés közbeszólt

Kétszettes előnyben volt, ám végül sérülés miatt fel kellett adnia Grigor Dimitrovnak a világelső Jannik Sinner elleni nyolcaddöntőt a wimbledoni tenisztornán.

A világranglistán 21. Dimitrov az első játszmát 6:3-ra, a másodikat 7:5-re nyerte meg, majd a harmadikban 2:2-nél ápolást kért, miután egy szerva után fájlalni kezdte a mellizmát.

A bolgár játékosnak láthatóan komoly fájdalmai voltak, és az ápolás sem segített, így kénytelen volt feladni a meccset. Hogy nem lehetett túl jó állapotban, arról az a pillanat árulkodott, amikor a bal kezével emelte fel a jobbját, hogy kezet tudjon fogni a székbíróval.

A sight we never want to see.

Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025