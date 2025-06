Utolsó wimbledoni meccsén négy és fél órás csatába hajszolta Alcarazt, majd búcsúzóul elkérte a pólóját a fia számára

Több meglepetést is hozott a wimbledoni tenisztorna hétfői nyitónapja, amelyen a többi között Danyiil Medvegyev, Sztefanosz Cicipasz és Onsz Dzsabőr is kiesett, míg a férfi címvédő, Carlos Alcaraz négy és fél órás csatában jutott tovább.

A US Open-győztes Medvegyev – aki az elmúlt két évben az elődöntőig menetelt – a francia Benjamin Bonzitól kapott ki az első fordulóban.

A kilencedik helyen kiemelt orosz játékos Wimbledonban először, a GS-eket tekintve viszont egymás után másodszor kapott ki a nyitókörben, ugyanis néhány hete a Roland Garroson sem tudott mérkőzést nyerni, ráadásul az év elején Ausztráliában is hamar, a második fordulóban búcsúzott. Medvegyev mostani vereségével a 15. hely környékééig csúszik vissza a világranglistán.

Benjamin Bonzi defeats Daniil Medvedev 7-6 (2), 3-6, 7-6 (3), 6-2 to claim his second win against a top 10 player #Wimbledon pic.twitter.com/fs6UA3Ou7b

Tovább folytatódott a görög Cicipasz mélyrepülése is: a 2019-ben világbajnok, korábban Melbourne-ben és Párizsban is Grand Slam-döntős játékosnak két szett után, hátsérülés miatt kellett feladni a francia Valentin Royer elleni összecsapását. A 26 esztendős, 24. kiemelt játékos Medvegyevhez hasonlóan idén eddig csak egy GS-mérkőzést tudott megnyerni, a tavalyi Garros-negyeddöntője óta pedig összesen kettőt, így elképzelhető, hogy a US Openen már nem lesz kiemelt.

Kétszettes előnyről esett ki a nyolcadik helyen kiemelt dán Holger Rune, akit az inkább salakon erős chilei Nicolas Jarry búcsúztatott. Az elmúlt két alkalommal bajnok, az idei tornán másodikként rangsorolt spanyol Carlos Alcaraz alaposan megszenvedett a veterán olasz Fabio Fogninivel a centerpályán, de az ötszörös GS-tornagyőztes teniszező végül hatalmas, közel négy és fél órás csatában legyőzte 16 évvel idősebb riválisát és bejutott a 64 közé.

Carlos Alcaraz wins an epic duel in the sun against Fabio Fognini, 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1 #Wimbledon pic.twitter.com/JF9prwRk1q

Wimbledonban címvédőként utoljára Roger Federer kényszerült ötszettes meccsre az első fordulóban még 2010-ben, a svájci maestro akkor a kolumbiai Alejandro Fellát verte kétszettes hátrányból.

Alcaraz 18-0-s mérleggel rendelkezik a GS-tornák első fordulós meccsein, és nagyon spotszerű gesztus volt tőle, hogy a közönséggel együtt alaposan megünnepelte Fogninit, akinek ez volt az utolsó fellépése Wimbledonban.

A touch of class from Carlos Alcaraz, who leads the applause for Fabio Fognini 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/ZiRn7ya2aJ

A búcsúzó Fognini levonulás közben elkérte Alcaraz pólóját, mivel a fia, Federico imádja a spanyol játékost.

Ahogy idehaza, Wimbledonban is tombol a kánikula, a 30 fok fölötti hőmérséklet miatt egy néző rosszul lett a lelátón, Alcaraz pedig nyomban a segítségére sietett, és vizet vitt neki. Az eset miatt 15 percet állt a játék a döntő szettben.

Someone in the crowd fell ill during the Alcaraz and Fognini match at Wimbledon.

Carlos grabs a water bottle and brings it over. ❤️

The hottest first-day at Wimbledon ever recorded. 🥵 pic.twitter.com/bmDLdTGPc5

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2025