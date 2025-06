Itt a győri BL-titok: próbáltak nem törődni a Lunde-faktorral

Győri-Lukács Viktória szerint a Győri Audi ETO KC végig kézben tartotta az egész mérkőzést, ennek köszönhetően sikerült címvédőként 29-27-re legyőznie a dán Odensét a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi, budapesti döntőjében.

Két olyan csapat találkozott, amelyik megérdemelte azt, hogy a fináléban legyen. Mindkét együttes nagyon jól játszott eddig

– nyilatkozta az MTI-nek a jobbszélső, aki két góllal vette ki részét a sikerből.

Az ETO az ötödik percben már 5-1-re vezetett, ennek kapcsán Győri-Lukács elmondta, próbáltak jó iramot diktálni az egész mérkőzésen, és a legelején vitte őket a lendület, a lelkesedés is, másrészt frissebbek voltak ellenfelüknél és képesek voltak végig irányítani a mérkőzést.

Hozzátette: amikor az első félidőben a dánok átálltak létszámfölényes támadójátékra, és becserélték a kapuba a 45 éves, hétszeres BL-győztes Katrina Lundét, akkor „egy picit változtatnunk kellett, de ez tényleg csak néhány perces dolog volt, és végül jól jöttünk ki belőle”.

A győriek egyszer sem voltak hátrányban a hétvége során. Az Európa-bajnoki bronzérmes játékos úgy fogalmazott, a csapatuk hihetetlenül együtt van, ezt bizonyítja a vasárnapi találkozó is.

„Ha volt egy olyan csapattársunk, akinek éppen nem ment, akkor ott volt mellette a másik és egyből kihúzta őt a gödörből, nem hagytuk egymást cserben. Látszott ezen a hétvégén is, hogy nagyon egyben vagyunk és segítjük egymást.

Per Johansson győri vezetőedző a sajtótájékoztatón rávilágított, hogy játékosainak többsége évről évre tapasztaltabbá válik a négyes döntőt illetően, ennek köszönhetően egyre nyugodtabbak, legalábbis saját magát ezt tapasztalta.

„Nehéz szezonunk volt sok sérüléssel, de mostanra teljessé vált a keretünk és sikerült visszatérnünk a csúcsra. Egészséges, támogató közeg vesz körül minket, mindenki próbálja támogatni a törekvéseinket. Kiváltságnak érzem, hogy ilyen fantasztikus emberekből álló csapattal dolgozhatok, akik nemcsak jó játékosok, hanem szerények is. Talán ez a titok”– nyilatkozta.

A svéd szakvezető kifejtette, érzése szerint megváltozott a szerepe ebben a szezonban a csapatnál, hiszen tavaly idény közben megmentőként érkezett, a tűzoltás volt a feladata. Most viszont volt lehetősége alaposabban megismerni mindenkit, ezt pedig hasznosította is a mindennapokban, és jobban be tudta építeni az új játékosokat a csapatba.

Fodor Csenge szerint a hideg fej és a forró szív kombinációja miatt védte meg címét az ETO. Hozzátette, az első perctől kezdve uralták a mérkőzést, és álomszerűnek nevezte a kezdésüket, hiszen öt percen belül már 5-1-re elléptek.

A döntő hajrájáról azt mondta: okosan játszottak az idővel, nem rohantak, nem voltak elkapkodott lövéseik, helyzetig játszottak minden akciót, ezért nagyon büszke a támadójátékukra, a védekezésükre és a kapusaik extra védéseire is.

Próbáltunk nem nagy hangsúlyt fektetni a Lunde-faktorra

– mondta Fodor annak kapcsán, hogy a 45 éves, hétszeres BL-győzte norvég Katrine Lunde jól szállt be csereként a meccsbe. A magyar játékos felidézte, hogy az Odense szombati meccsén is látták, milyen védéseket mutatott be Lunde, ugyanakkor őt nem kell bemutatni senkinek, mindenki tisztában van vele, mire képes. „Nem fektettünk erre hangsúlyt, nem is próbáltunk erről beszélni, nehogy valakinek a fejébe belemásszon bármilyen gondolat, hogy tartani kellene tőle” – magyarázta.

Hozzáfűzte, természetesen ezúttal is voltak bravúros védései Lundénak, de ezek „nem fordították át lélektanilag bennünk azt a lehetőséget, hogy gólt lőjünk neki, úgyhogy nagyon örülök, hogy jól jöttünk ki ebből az egész Lunde-hatásból”.