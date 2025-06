Nincs megállás! Az időkérés után is eladták a labdát a dánok, Nze Minko pedig még el sem jutott a hatosig, amikor már lövésre szánta el magát, kissé ütemtelen volt, de be is csapta vele a kapust. Egy szép akció végén Deila szépít, majd Aardahl-t küldik ki két percre, de Van Wetering lövését védte a kapus. A túloldalon Toft is bemutatott egy bravúrt, az arcát is érintette a labda, ami a válláról pattant oda. Van Wetering közben javít, hat gólszerzője is van már az ETO-nak. Letelt közben a kiállítás.