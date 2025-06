A Metz először kapott ki a szezonban, elment rajta a BL-dobogó

A dán Esbjerg szerezte meg a bronzérmet a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a budapesti négyes döntő harmadik helyéért rendezett vasárnapi meccsen 30-27-re nyert a francia Metz HB ellen.

A bronzmérkőzésen szerepet játszhatott, hogy a második szombati elődöntőt játszó Metznek – amely három Európa-bajnoki bronzérmes magyar játékossal, Vámos Petrával, Szöllősi-Schatzl Nadine-nal és Szemerey Zsófival a soraiban játszott – kevesebb ideje volt pihenni, ráadásul tíz perccel többet is töltött a pályán.

Családi párharcra is sor került a találkozón, az Esbjerg kispadján ülő Tomas Axnér és lánya, a Metz balátlövője, Tyra Axnér néztek farkasszemet, írja tudósításában az MTI.

Bár a francia bajnok és kupagyőztes a találkozó elején 4-1-re ellépett, a folytatásban egyre többet hibázott támadásban és védekezésben is, és ezeket rendre góllal büntette az ellenfél. A hetedik perctől kettesével-hármasával dobta góljait az Esbjerg, amelynek kapusa két büntetőt is hárított. Egy 4-0-s sorozat végén már 16-11-es előnyben voltak a pontosan, gyorsan, nagy kedvvel kézilabdázó dánok, de saját vezetőedzőjük időkérése megtörte a lendületüket.

Another rocket from ! Powerful and unstoppable as ever for Team Esbjerg #ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/jx9Q2IOwJc

A magyar trió csapata egy négyes gólsorozattal visszakapaszkodott, majd a második félidő elején 19-18-nál újra vezetett. Három rontott lövés után Szöllősi-Schatzl is belelendült, fontos gólokat szerzett, de a norvég Henny Reistad találataival ismét fordított az Esbjerg – 25-23-as Metz-előnyt követően sorozatban négyszer ő volt eredményes –, és hatékony védekezésére alapozva a hajrát magabiztosan, a meccset pedig győztesen zárta.

A Metz a szezon első tétmeccsén és a szombati elődöntőben döntetlent játszott – a rendes játékidőben –, a kettő között minden meccsét megnyerte, ez volt az első veresége.

secures the bronze medal at #ehffinal4 2024 after a hard-fought match! A solid performance and well-deserved result for the team. Congratulations to all involved! #ehfcl pic.twitter.com/UruLc80VqI

— EHF Champions League (@ehfcl) June 1, 2025