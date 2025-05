Djokovic a harmadik férfi teniszező, akinek összejött a száz tornagyőzelem

Pályafutása 100. ATP-tornagyőzelmét aratta szombaton Novak Djokovic: a 24-szeres Grand Slam-bajnok a Genfben rendezett salakpályás viadalt nyerte meg.

A szerb klasszis, aki csütörtökön töltötte be 38. életévét, a második fordulóban a 2018-as győztes Fucsovics Mártont búcsúztatta, a fináléban pedig óriási csatát vívott a lengyel Hubert Hurkacz-cal, akit több mint három óra alatt 5:7, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2)-ra győzött le.

