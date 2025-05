„Csak arra próbáltam koncentrálni, hogy ne hányjak a pálya közepére”

Stearns azonban a harmadik játszmában már gyomorpanaszokkal küzdött, noha a pályán heroikus küzdelemben 4:4-es állás után öt bréklabdát hárított, és 5:4-re, majd 6:5-re is vezetett.

Ekkor a rövid szünetben a széke melletti szemetesbe hányt, mamdj visszatért a pályára, ahol Oszaka ugyan egyenlített, de rövidítésben az amerikai harcolta ki a negyeddöntőbe jutást.

Miután ismét megölelgette a szemetest, kimerülten adott interjút.

– mondta.

Peyton Stearns after beating Naomi Osaka in Rome

“I think in the tiebreak I was just trying not to throw up in the middle of the court. I wasn’t feeling the best. I dug deep. I don’t think I’ve dug that deep in a while.”

pic.twitter.com/2vgZHCjV8d

