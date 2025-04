Újabb nevet leplezett le a nagy átalakításon áteső mosonmagyaróvári kézicsapat

A Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapata bejelentette Andrijana Tatar szerződtetését.

A klub korábban két magyar és egy montenegrói játékos érkezését harangozta be három fantomképpel, a 24.hu már akkor is jelezte, hogy alighanem a montenegrói válogatott beállós lehet az egyik befutó. Tatar jelenleg a nagybányai CS Minaur Baia Mare játékosa, korábban Szerbiában és Lengyelországban is légióskodott. Arra nem tért ki a bejelentés, hogy hány évre írt alá a 29 éves kézis.

Tatar már a harmadik érkező Barbara Arenhart és Laetitia Quist után, az edző pedig Dragan Adzic lesz.