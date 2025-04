Ripityára törte a lábát a jövő évi téli olimpia egyik nagy esélyese

A 34 éves versenyző bal lábában több helyen eltört sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde is, amikor az olasz bajnokság Val di Fassában rendezett óriás-műlesikló számának második futamában elvesztette az irányítását a lécei felett, ami miatt megbotlott és átesett az egyik kapun. A balesetet követően helikopterrel szállították a trentói kórházba.

Brignone idén óriás-műlesiklásban, két éve pedig kombinációban nyert világbajnoki aranyérmet, de olimpián még nem állhatott a dobogó legmagasabb fokára, két ezüst- és egy bronzérme van.

A múlt héten zárult világkupában 2020 után másodszor megnyerte az összetettet, továbbá a lesiklást és az óriás-műlesiklást is, így több számban is aranyesélyesként várta a számára hazai rendezésű téli olimpiát.

Federica Brignone 🇮🇹 Injured During Italian Championships Giant Slalom 😭

Federica Brignone suffered a fall during the second run of the women’s giant slalom valid for the Italian National Championships, held at Alpe Lusia (Trentino). She was taken to Santa Chiara Hospital in… pic.twitter.com/EetFziVo7j

— FIS Alpine (@fisalpine) April 3, 2025