Köddé vált ex elnök és főtitkár, elsötétült honlap – áll a bál a Magyar Súlyemelő Szövetségben

A Magyar Súlyemelő Szövetség szombaton megtartott tisztújító közgyűlése kapcsán furcsa dolgokról számolt be az Index újságírója.

Dobos Imre, a szövetség – immár csak korábbi – elnöke, a kampányidőszaka végén egy, a Nemzeti Sportban megjelent interjúban lényegét tekintve totál esélytelennek titulálta azt az őt kihívó Nagy Pétert (nyitó képünkön még versenyzőként a tokiói olimpián). Ehhez képest nyert ellene az a Nagy, aki az elmúlt évtizedekben ólomsúlyú súlyemelőként nagyjából a hátán vitte eredményeivel sportágát, ezzel biztosította azt az éves állami támogatást, amit aztán Dobos által vezetet elnökség költött el saját belátása szerint.

Szombat reggel még úgy tűnt, a 2008 óta regnáló Dobos sikeres lesz a jogi végzettségű, 39 éves Nagy ellen, aki látszólag nem rendelkezett elég szavazattal az elnökbuktatáshoz, a rendszerváltáshoz. A közgyűlésen már az is furcsának számított, hogy biztos, ami biztos, Dobos magát jelölte arra a posztra, amelyik leginkább tudja befolyásolni egy-egy ilyen tisztújító közgyűlés kimenetelét, azaz levezető elnöknek, mégsem sikerült megtartania titulusát, hiszen

végül titkos szavazást 46-38-ra nyerte Nagy.

Az is minimum furcsa, hogy elnökségi tagokat és felügyelő bizottságot sem tudott választani a közgyűlés, mert az Index helyszíni tudósítása szerint Dobos jelöltjei közül senki sem kapta meg az 50 százalék plusz egy szavazatot, az ellenzék kandidálóit pedig még a szavazólapra sem engedték felkerülni.

A Magyar Súlyemelő Szövetség honlapja jelenleg nem elérhető, mert miután Nagy Péter és ellenzéki csapat a közgyűlés befejeztével a szövetség honlapjára szerett volna kitenni egy köszönetnyilvánítást, hirtelen elsötétült a képernyő, és megszűnt az mssz.hu domainnév. Csak az alábbi erőgép és szöveg látszik jelenleg a Magyar Súlyemelő Szövetség honlapján:

Nagy Péter azt állította az Indexnek, hogy a legalapvetőbb, legszükségesebb átadás-átvételt sem tudták lebonyolítani a tisztújító közgyűlés után, mert Dobos azonnal elviharzott, és magával vitte az iroda kulcsát is. Ugyanílyen sebesen tűnt el Takács Mária főtitkár is, aki a céges telefont sem adta le, pedig csak azon keresztül lehet lebonyolítani a pénzügyi átutalásokat.

Kiderült az is, Dobos egy nappal a közgyűlés előtt már megszüntette Takács Mária és Haragos Attila szövetségi kapitány munkaviszonyát is. Utóbbi azért furcsa, mert a két hét múlva a moldovai Kisinyovban megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra Haragos repülőjegye és szállása is ki van már fizetve.

Talán nem lövünk mellé, ha az elmúlt évtizedben lassan tucatnyi olyan sportági szakszövetségek ellen indított ügyészségi feljelentés és nyomozás mellé, amelyek a mai napig nincsenek lezárva, egy újabb ügy kerül.