A szédületes rekord után elsírta magát a darts-vb 17 éves favoritja

A 17 éves dartsos, Luke Littler januárban vb-döntőt vívott Luke Humphries ellen, amit végül 7-4-re elveszített, idén azonban ismét azzal a reménnyel vágott neki a tornának, hogy eljut a legvégéig.

Littler első ellenfele honfitársa, Ryan Meikle volt, aki elcsent ugyan egy szettet, de nem tudta meglepni a tinédzsert. Littler a negyedik szettben egészen lenyűgözően játszott, egy ízben egészen közel volt a kilencnyilashoz, de milliméterekkel elkerülte a dobása a dupla 12-t, így ezt a leget 10, a másik kettőt pedig 11-11 kísérletből abszolválta.

LITTLER WINS WITH A RECORD BREAKING SET 🤯

An eleven darter, a ten darter and an eleven darter from Luke Littler as he averages 140.91 in the final set to beat Ryan Meikle.

Simply ridiculous from this special talent 🙌

He’s into the Third Round! pic.twitter.com/0j9CQGYHKU

