Nem választották be Szilágyi Áront a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságába

A háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron nem került be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportolói bizottságába. A testület négy új tagja a hétszeres ötkarikás bajnok amerikai sprinter Allyson Felix, a német tornász Kim Bui, a Párizsban két aranyérmet is szerző ausztrál szlalomkajakos Jessica Fox, valamint Marcus Daniell új-zélandi teniszező lett. Magyar részről egyedül Szilágyi pályázott a tagságra. A 6576 szavazó voksai közül a legtöbbet, 2880-at Felix kapta. Az új tagok megbízatása nyolc évre szól, és egyben NOB-tagságot jelent.

„Amikor felszólították a négy új tagot, nem igazán lepődtem meg, mert olyanok kerültek be, akik eddig is jól képviselték a sportolói érdekeket és nagyon jó programjuk volt” – mondta az eredményhirdetés után Szilágyi az M4 Sportnak. A vívó kiemelte, hogy az elmúlt időszakban mindent megtett a bekerülésért, és úgy érezte, sokan támogatták, amiért mindenkinek hálás, mint ahogy azoknak is, akik vették a fáradtságot és rá szavaztak az olimpiai faluban.

Bár nem sikerült bekerülnöm, a játékok megerősítettek abban, hogy érdemes dolgozni az olimpiai mozgalomért, és úgy érzem, fogok is még a jövőben

– fogalmazott Szilágyi.

A Vasas sportolója szeretett volna ott lenni a beválasztottak között, de elmondása szerint ez mégsem olyan verseny volt, mint amikor a páston az aranyéremért küzd, ennek ellenére a megválasztott tagoknak szurkolni fog, hogy tudjanak tenni a sportolókért. „A céljaim, és azok az értékek, amiket képviselni szeretnék, nem változtak, otthon továbbra is az ezekért való munkálkodás lesz a fő vágásiránya az életemnek” tette hozzá programjával kapcsolatban a háromszoros olimpiai bajnok. A sportolói bizottságba még a NOB végrehajtó bizottsága is jelöl egy-két tagot nemi, sportági és regionális alapon, de ennek kapcsán Szilágyi elmondta, erre neki már nincs ráhatása, ugyanakkor megtisztelő lesz, ha ilyen módon jelölik.

A NOB sportolói bizottságában a párizsi játékok végével jár le az olimpiai bajnok úszó Gyurta Dániel mandátuma, és a MOB elnöksége – a pályázati anyagok áttekintése és a háromtagú előkészítő bizottság javaslata alapján – Szilágyi Áront javasolta új jelöltnek.