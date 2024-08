„Irtó nagy baklövés volt, nem vettem észre, hogy vezet” – a magyar dzsúdós meglepő vallomása

A magyar dzsúdósok 4-1-re kikaptak Olaszország ellen, így az első mérkőzés után kiestek a csapatversenyből.

Az egyetlen magyar pontot szerző Özbas Szofi elmondta, még sose küzdött az ellenfelével, ami általában jól fekszik neki és az most is így volt. Pupp Réka is közel volt a sikerhez, ám végül a mindent eldöntő pontot az ellenfele tudta megszerezni.

„Szeretem a golden score-os meccseket, itt most a plusz öt kiló az ellenfélnek dolgozott. Elfáradtam, igyekeztem a csapatért küzdeni, sajnálom, hogy a vége megcsúszott” – mondta az M4 Sportnak.

A legemlékezetesebb nyilatkozatot azonban Vég Zsombor adta, aki miután felidézte, hogy a sérült vállára utazott az olasz, kinézett a társaira, hogy jogosan kapott-e vazaarit az ellenfele.

Irtó nagy baklövés volt, nem vettem észre, hogy vezet. Nézek ki, mondom, » hú, vezet vazaarival«, nem is értettem, mire kapta. Annyira komfortosan éreztem magam a földön, ha tudtam volna, hogy vezet, rögtön felállok. De a meccset jól bírtam, éreztem, hogy meg tudom fogni, de nem sikerült sajnos.

A csapatban adott interjút Tóth Krisztián zárta le, aki nagyon szomorúan értékelt.

„Nagy felelősségemet érzem abban, hogy nem tudtunk továbbmenni, és nem próbálhatta meg a Szabina hozni az utolsó pontot. Ne haragudjatok, mindent megtettem, de nem volt elég.”

Gercsák Szabina nem kapott lehetőséget, de elmondta, neki a legnagyobb küzdelmet azzal kellett megvívnia, hogy hozza a súlyát. Négy kilogramm pluszt kellett ugyanis néhány óra alatt összeszednie, hogy bemérlegeljen a plusz 70 kg-os kategóriába, ez sikerült, ám az olaszok 4-1-es vezetésénél az ő meccsét már nem rendezték meg.

A hétfős magyar küldöttség az 52 kilós Pupp Réka révén egy ötödik hellyel zárta az egyéni küzdelmeket az olimpia dzsúdótornáján.