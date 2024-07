A magyar pólócsapat elveszítette az olimpiai csoportkör rangadóját

A férfi vízilabda-válogatott 10-7-re kikapott Spanyolországtól az olimpia csoportkörének második fordulójában.

Rettentő lassan indult be a meccs, hosszú percekig nem esett gól, ráadásul ígéretes helyzetekből sem akadt sok. Pechünkre a spanyolok találták meg önmagukat, de két bekapott gól után Angyal Dániel húzott be középen egy labdát remekül. A második negyedben úgy tűnt, sikerül egálra hozni a meccset, mert Vigvári Vince a kapuhoz közel kapott labdát, egy lövőcsel után tökéletesen ejtett a hosszúba, a kapufáról vánszorgott be a lövése. Talán a meccs gólja volt.

Nagyszünetre 3-3-ra mehettünk volna, de ekkor jött egy komoly pofon. Vogel Soma bravúrja után a hosszú kapufánál gyakorlatilag teljesen üresen hagytuk Larumbét, aki kivárt egy ütemet, Vogel elvetődött a semmire, majd a feje fölött bedobta a negyediket. Annyira könnyen elkerülhető gól lett volna, mégis egy másodperccel a szünet előtt hátrányba kerültünk.

Jobban kapta el a fonalat Spanyolország a harmadik negyedben is, amikor pedig 7-4-re ellépett, Varga Zsolt szövetségi kapitány időt is kért inkább, hogy rendezze a sorokat. Ez bevált, felzárkózott a magyar csapat, de hiába választott pengés megoldást Fekete Gergő, azonnal gólt kaptunk rá, így aztán 8-6-os hátránnyal vágtunk bele az utolsó játékrésznek.

Az utolsó nyolc percre sem sikerült igazán felpörögni, azonnal gólt dobott Spanyolország, és bár Manhercz Krisztián egy bombagóllal válaszolt erre, több találatig nem is jutottunk a meccsen. A spanyolok lövése bezzeg becsorgott Vogel hóna alatt, de ez egy ilyen meccs volt, az első negyedet leszámítva a kipattanókkal se volt szerencsénk.

Összességében tompa, lassú játékkal rukkolt elő mindkét csapat, ennél csak jobban fog vízilabdázni az olimpián a magyar válogatott, ez szinte biztos.