Döbbenet, futottak már valaha ilyen könnyed 1500-as világrekordot?

A kenyai Faith Kipyegon vasárnap megdöntötte a női 1500 méteres síkfutás világcsúcsát a Gyémánt Liga párizsi állomásán. A kétszeres olimpiai és világbajnok afrikai atléta 3:49.04 perc alatt teljesítette a távot, ez hét századdal jobb, mint saját előző világrekordja, melyet tavaly júniusban állított fel.

Faith Kipyegon 🇰🇪 breaks the women’s 1500m World Record with 3:49.04 in Paris!!🤯🤯

Jessica Hull 🇦🇺 in 2nd with 3:50.83 goes 5th all-time, Laura Muir 🇬🇧 breaks the British Record in 3:53.79

What a race!!🔥🔥pic.twitter.com/Ip0cgoVXnZ

