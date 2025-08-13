Félelem és erőszak a nagykanizsai egyházi óvodában: megszólalt egy bántalmazott

Már a 2010-es évek elején is előfordult, hogy szóban és fizikailag bántalmazta a gyerekeket a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Óvoda egyik óvónője – állítja egy egykori áldozat az Eduline című oktatási szakportál szerint.

Az RTL Híradó az elmúlt hetekben számolt be arról, hogy a szülők szerint büntetés gyanánt felpofozta, a folyosóra lökte és még fagypont alatt is az udvaron futtatta a gyereket a nagykanizsai óvodavezető. A rend a történtekre reagálva bocsánatot kért, és a vizsgálat idejére augusztus 2-tól felfüggesztett egy óvodapedagógust az állásából.

Az én időmben a félelem, az erőszak és a megaláztatás a mindennapok része volt. Az óvodavezető rendszeresen bántalmazott minket, gyerekeket

– mondta az Eduline-nak nyilatkozó 16 éves fiatal, aki elmondása szerint négyéves korától kezdve másfél éven át járt a nagykanizsai óvodába. Azt mondta, volt, hogy a gyanúba keveredett óvodapedagógus erőszakkal tömte a szájába az ételt azoknak a kicsiknek, akik azt nem szerették, vagy egyszerűen nem tudták befejezni az étkezést, de bejáratott módszer volt nála akkor az is, hogy a szerinte rosszul viselkedő gyerekeket egy külön helyiségbe vitte, és ott bántalmazta, akár olyan apróságokért, mint az, hogy egy játékon összevesztek.

Emlékszem egy veszekedésre, aminek az lett a vége, hogy engem bevitt egy kis szobába és ott percekig vert, megállás nélkül. Könyörögtem a bocsánatért, de nem állt meg

– állította a fiatalember.

Szerinte a büntetésnek egyfajta rituáléja volt az intézményben akkor, amikor ő oda járt. Ha ugyanis a gyerekek közül valaki valami olyat tett, ami az óvónő szerint helytelen, a fizikai bántalmazás mellett az volt az eljárás, hogy a csoportot egy körben leültették és annak, aki valami rosszat csinált, a kör közepén állva kellett bocsánatot kérnie.