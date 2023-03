22 élsportoló tanulását finanszírozza a BOM Alapítvány

A BOM Alapítvány immár tizedik alkalommal hirdette meg a Berzeviczy Albert Tanulmányi Ösztöndíj programját, amelyre idén összesen 106 pályázat érkezett be. Az alapítvány olyan olimpiai vagy paralimpiai kerettagok jelentkezését várta, akik önköltséges képzésben vagy állami ösztöndíjasként folytatnak felsőfokú tanulmányokat élsportolói karrierjük mellett. A benyújtott pályázatokat az előző évek gyakorlatához hasonlóan a BOM Alapítvány kuratóriumi tagjai értékelték, és végül 22 olyan fiatal tehetség számára ítéltek oda támogatást, akik már bizonyítottak olimpián, paralimpián, világ- vagy Európa-bajnokságon.

Hadvina Dóra, a világ- és Európa-bajnok sportoló, aki a tokiói olimpián a kajaknégyes tagjaként az olimpiai bajnoki címet is megszerezte, első alkalommal kap Berzeviczy Albert ösztöndíjat. „Jól sikerült a szülés utáni felkészülésem, most pedig egy négyhetes portugáliai edzőtáborba készülök. Nagyon örülök a lehetőségnek, amit az ösztöndíj biztosít, pláne, hogy egyszerre több területen is helyt kell álljak.” – jelentette ki Hadvina.

Iván Bence Márk, paraúszó, aki tokiói paralimpián 9. helyen végzett 200 m úszásban, edzői tanulmányai lezárásához kap most segítséget ösztöndíjunk révén.

Megtisztelő számomra, hogy kiválasztottak a Berzeviczy Albert Ösztöndíjra, és hogy most már én is a BOM

Alapítvány által létrehozott sportolói közösségéhez tartozhatok

– mondta el a parasportoló.

Az újdonsült ösztöndíjasokkal együtt az idei évben már összesen 59, a Magyar Olimpiai Bizottság első és a Magyar Tudományos Akadémia leghosszabb ideig regnáló elnökéről

elnevezett Berzeviczy Albert Ösztöndíjprogram indulása óta pedig már több mint 190 sportoló továbbtanulását finanszírozta az Alapítvány. Egyedülálló ösztöndíj- és

mentorprogramjának köszönhetően a BOM számos olyan tehetséget kísérhetett végig eredményes olimpikonná vagy paralimpikonná válásuk útján, mint Ekler Luca, Gulyás

Michelle, Keszthelyi-Nagy Rita, Kiss Péter Pál, Márton Anna, Olasz Anna, Péni István, Rasovszky Kristóf.

„A tanulmányi programunk fennállása óta több ösztöndíjasunk is olimpiai és paralimpiai érmesnek, pontszerzőnek mondhatja magát, ami nagy öröm számunkra, és egyben fontos visszacsatolásul szolgál arról, hogy az alapítvány támogatásai jó helyre kerültek”

– jelentette ki Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM kuratórium elnöke.