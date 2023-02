Budapest csodáit is megmutatja a világnak az atlétikai vb

Hősök tere, Andrássy út, Lánchíd, Alagút, Várkert Bazár – csak néhány történelmi látványosság, amelyet megcsodálhatnak majd a 2023-as atlétikai világbajnokság maratoni versenyeinek résztvevői és a nézők a helyszínen, valamint az egész világon a tévéközvetítésen keresztül, írta a verseny hivatalos honlapja.

Marathoners and race walkers at the @wabudapest23 are set to compete in the heart of Budapest as the routes have been revealed ⤵️#WorldAthleticsChamps

— World Athletics (@WorldAthletics) February 20, 2023