Fucsovics: Ha így megvernek, akkor nem tudok mit csinálni

A világranglistán 182. helyen álló Piros pályafutása során először találkozott a 45. helyezett Benjamin Bonzival, aki nemrég a harmadik fordulóig jutott az Australian Openen. A magyar játékos 3:1-gyel kezdett, ám az ekkor már alig hibázó Bonzi hamarosan utolérte, és 4:5-nél már Pirosnak kellett három szettlabdát hárítania. A rövidítésben a közönség által hajtott Piros szenzációs ütésekkel 3-0-ra, majd 5-1-re elhúzott, s végül 59 perc alatt hozta a nyitószettet.

The world No. 182 gets the better of the world No. 45 to give @HUNgarianTENNIS the perfect start! 🇭🇺

Hungary 🇭🇺 1-0 🇫🇷 France #DavisCup | @DCHungary pic.twitter.com/YEJBp9QM8D

— Davis Cup (@DavisCup) February 3, 2023