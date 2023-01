„Mikler csodálatos védésénél dőlt el”

A magyar férfi kézilabda-válogatott 28-25-re legyőzte Brazíliát az olimpiai kvalifikációs világbajnokság középdöntőjének második fordulójában, ezzel megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra. A magyar csapat az első félidőben hat, a másodikban öt góllal vezetett, de a rivális mindkétszer visszajött a meccsbe, a szövetségi kapitány, Chema Rodríguez pedig azt mondta az M4-nek, számítottak arra, hogy lesznek ilyen hullámvölgyek.

„Számítottunk rá és ezt beszéltük is: amint a védelmünk rendben van és tudunk könnyű gólokat is szerezni, akkor meglehet a mérkőzés, de amint ez a dinamika megváltozik, baj lehet. Ez volt most is, hullámoztunk, hattal-héttel is elmentünk, aztán utána nem szereztünk gólokat, a brazilok vissza is jöttek.

Voltak nehézségeink, ez tény, de Mikler Roland csodálatos védésénél dőlt el igazából az összecsapás

– mondta a szövetségi kapitány, aki szerint játékosai minden dicséretet megérdemelnek azért, hogy a hajrában elbírták a nyomást.

Azt már maga Mikler Roland árulta el az M4-nek, hogy amikor megsérült a svédek elleni meccs legvégén, akkor ugyan a csont nem tört el a bal kezében, de szalagszakadást szenvedett, úgy védett Brazília ellen. 13 védéssel zárt.

A magyarok vasárnap 15.30-tól a Zöld-foki Köztársaság ellen lépnek pályára. A negyeddöntőbe a csoport első két helyezettje jut.