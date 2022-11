Két másodperc volt hátra, a román kézis 15 méterről rádobta, a spanyol kapus meg bevédte

Románia 28-27-re legyőzte Spanyolországot a női kézilabda Európa-bajnokság szkopjei középdöntő-csoportjának első játéknapján.

A románok az első félidőben 14 percen keresztül két-három góllal vezettek, ám a szünet előtt visszazárkóztak mínusz egyre a 2019-ben világbajnoki ezüstérmes spanyolok. Utóbbiak a második felvonás elején egyenlítettek, majd a 44. percben – a meccs során először – a vezetést is átvették.

Az utolsó tíz percben egy 4-1-es sorozatot produkált Spanyolország, erre egy 3-0-s szériával válaszolt ellenfele. Az utolsó román támadás góllal zárult, az utolsó spanyol akció szintén, de ekkor még volt hátra tíz másodperc, és a gyors középkezdés után Bianca Bazaliu több mint 15 méterről a hálóba bombázott két másodperccel a dudaszó előtt, ezzel alakult ki a végeredmény. A győztes csapatban Crina Pintea hét, Eliza Buceschi hat gólt lőtt.

!! Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! What a moment! #ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/xOlDjibeeg

— EHF EURO (@EHFEURO) November 11, 2022