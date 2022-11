Egy pillanatra kézisnek hitte magát a hokis, és óriási gólt dobott a saját kapujába

Egészen fura gól született az orosz bázisú jégkorongliga, a KHL Szalavat Ufa-Avangard Omszk meccsén.

Az Omszk támadott, de úgy tűnt, az Ufa megússza a szituációt, és a hazai védő, Mihail Naumenkov fel tud szabadítani. A felperdülő korongot Naumenkov megpróbálta kézzel eltakarítani, de az lett a vége, hogy a saját kapujába dobta a pakkot.

Mivel a hokiban hivatalosan nincs öngól, így annak az Omszk-játékosnak, Vlagyimir Brjukvinnak adták a gólt, aki utoljára ért a koronghoz. Mindez alig egy perc után történt, és Naumenkov kálváriája ezzel nem ért véget, a második harmadban gáncsolás miatt 5+20 perces büntetést kapott, vagyis számára ott be is fejeződött a meccs.

⛔️ GAME MISCONDUCT #KHL

Salavat’s Mikhail Naumenkov receives 5+20 min penalty for tripping.

This is a slewfoot. I wish they called it as such. #KHL pic.twitter.com/zXfAGNcx3u

— Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) November 11, 2022