Kézi-Eb: Magyarország-Dánia (élő)

Addig is nézzük meg az egyetlen videót, amit eddig megosztott a torna hivatalos Twitter-oldala: egy látványos ejtés Emma Friistől.

Extraordinary precision from Emma Friis 🇩🇰😳

Feel free to try it at home 😆 #playwithheart | #ehfeuro2022 | @dhf_haandbold pic.twitter.com/0atTfqsnrS

— EHF EURO (@EHFEURO) November 10, 2022