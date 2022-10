Bázelben robbant a cukiságbomba, így ünnepelte győzelmét a spanyol teniszező

Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime és Holger Rune után a spanyol Roberto Bautista-Agut is bejutott az elődöntőbe a 2,2 millió euró (910 millió forint) összdíjazású bázeli keménypályás tenisztornán. A hatodik helyen kiemelt spanyol játékos 2 óra 10 perces küzdelemben, két szoros szettben, 7:5, 7:6-ra verte a hazaiak kedvencét, svájci Stan Wawrinkát.

Ami ezután következett, az extra tapsra ragadtatta a szurkolókat: Bautista-Agut kisfia ugyanis berohant az édesapjához.

A 2020 szeptemberében született Roberto megszokta a rivaldafényt, a júliusi, kitzbüheli sikernél sem jött zavarba a médiafelhajtástól.

He just wanted to join in 😂🥰@BautistaAgut #GeneraliOpen pic.twitter.com/xZDSwUJ5HD

— Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2022