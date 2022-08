Csoportos nemi erőszakkal vádolják az NFL-játékost

A Buffalo Bills áprilisban draftolt 22 éves játékosát két másik társával együtt azzal vádolják, hogy tavaly megerőszakoltak egy 17 éves lányt. Az ESPN birtokába került perirat szerint Araiza és két korábbi egyetemi csapattársa Zavier Leonard, valamint Nowlin Ewaliko leitatták, elbódították és körülbelül másfél órán keresztül megerőszakolták a lányt.

Dan Gilleon, a keresetet benyújtó ügyvéd elmondta, hogy a Buffalo Bills még július végén értesült a vádakról. A klub a közleményében elismerte, hogy csak a közelmúltban jutott tudomására az eset.

Az NFL nem kívánt nyilatkozni, de miután az állítólagos nemi erőszak még azelőtt történt, hogy Araizát draftolták volna, így rá nem vonatkozna a liga magatartási politikája.

Breaking: A civil lawsuit filed Thursday in state court accuses three San Diego State University football players — including Matt Araiza, a top punter now in the NFL — of gang raping a 17-year-old girl last year at an off-campus party. https://t.co/gdfvXTlVK4

— Los Angeles Times (@latimes) August 25, 2022