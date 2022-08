Európa-bajnoki elődöntős a brazil Superman

Európa-bajnoki elődöntőt ért a portugál színekben versenyző Joao Vítor de Oliveira berepülése.

A brazil származású gátfutó először a 2016-os riói olimpián lepte meg riválisait azzal, hogy olyan mozdulattal vetődött a célfotó érdekében, mintha Supermannek képzelné magát. Ahogyan a Telex kedden kiszúrta, a jelenlegi Eb-n is bevetette ezt a trükköt.

A római torna egyik előfutamában ugyanis azonos időt futott Michael Obayusival, azonban a vetődésének köszönhetően megelőzte és ezzel elcsípte az utolsó továbbjutó helyet is.

That dive to the line was timed to perfection! 👌

Joao Vitor De Oliveira 🇵🇹 qualifies for the 110m hurdles semifinal…by 0.002! 😯#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/pQlvlHeLsL

— European Athletics (@EuroAthletics) August 16, 2022