Karjaiban vitte le a teniszező a rosszul lett labdaszedőt

Sportszerű jelenetnek lehettek szemtanúi azok a nézők, akik kilátogattak az Egyesült Államokbeli Lexingtonban zajló ATP Challenger-tornára.

Az első fordulóban a világranglista 344. helyén álló, 17 éves Csün Cseng Sang három szettben, 6:0, 4:6, 6:3-ra legyőzte a hazaiak húszéves játékosát, Stefan Dostanicot. Az eredmény önmagában nem rendítette meg a teniszvilágot, de a kínai tini harmadik játszmában tanúsított viselkedése igen.

2:0-s vezetésénél adogatása előtt észrevette, hogy a hozzá közel álló labdaszedő fiúnak gondja adódott. Megkérdezte tőle, jól van-e, átkarolta a vállát, majd amikor rájött, hogy a fiatalember el fog ájulni, ledobta az ütőjét a földre, majd ölbe kapva a fiút az árnyékba vitte.

What an act of sportsmanship 👏

In Lexington, 🇨🇳 Juncheng Shang noticed a ball kid was not feeling well & was there to help him get some rest

🔊 Sound Up 🔊#ATPChallenger pic.twitter.com/UPxgdw5OoX

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 3, 2022