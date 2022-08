Újabb tornát bukott Novak Djokovic, amiért nem hajlandó beoltatni magát

Novak Djokovic nem vehet részt a montreali férfi tenisztornán, mivel nem hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen.

A szervezők csütörtökön jelentették be, hogy a 21-szeres Grand Slam-tornagyőztes a jelenleg érvényben lévő kanadai szabályozás miatt nem léphet be az országba. Djokovic hasonló okokból címvédőként nem szerepelhetett az év eleji, ausztrál nyílt teniszbajnokságon, ráadásul veszélyben van indulása az augusztus 29-én kezdődő US Openen is.

Wimbledonban indulhatott ugyan, de nem járt érte pont a világranglistán. Ezt a Grand Slam-tornát megnyerte a szerb klasszis.