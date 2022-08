Csendes összekapaszkodással reagáltak Brittney Griner csapattársai az amerikai kosaras börtönbüntetésének hírére

Csütörtökön az orosz bíróság kilencéves börtönbüntetéssel sújtotta Brittney Grinert, emellett az ügyészség egymillió rubeles (hat és fél millió forint) bírság kiszabását is kezdeményezte.

A 31 éves amerikai kosárlabdázó csapata, a Phoenix Mercury pénteken hajnalban pályára lépett a WNBA-ben, a Connecticut Sun elleni találkozó előtt az ítéletre való reagálásként a két együttes játékosai a kezdőkörben 42 másodpercig csendben összekapaszkodtak – ez ugyanis Griner mezszáma.

The Phoenix Mercury and Connecticut Sun took a 42-second moment of silence for Brittney Griner following her sentencing on Thursday 💜🧡

(🎥: @espn)pic.twitter.com/QXko5IC7bH

— Sports Illustrated (@SInow) August 4, 2022