Ezeket a fákat kerüljük a kertben: ha egyszer elültetjük, sosem szabadulunk tőlük

Vannak olyan növényfajok, melyek olyan hatékonyan terjednek, hogy idővel kiirthatatlanná válnak a kertből. Ez pedig több olyan fafajra is igaz, melyek erősen sarjképzőek, írja az Agrofórum.

A lap gyűjtése szerint az egyik ilyen a fehér akác, amely kitűnő mézelő növény, de ha bekerül egy kertbe, onnan nagyon nehéz eltávolítani. Rendkívül erősen gyökérsarj-képzés jellemzi. Igaz ez a lila akácra is, amely jellemzően támrendszerre vagy valamilyen támaszra, például másik növényre, ereszcsatornára kúszik fel. Erős és gyors a hajtásnövekedése, és emellett a talajfelszín alatt is gyorsan terjed. Az eredetileg telepített növénytől több méterre is fel tud bukkanni egy-egy új hajtás a talajfelszín alól.

A kiirthatatlan fafajok közé sorolható még az enyves akác, mely rózsaszínes-lilás virágait a nyári hónapokban hozza. Szára ragadós mirigyszőrökkel borított. Erősen sarjképző fafaj. Nagy helyigénnyel rendelkező növény, és bár hosszú időn át díszítenek színes virágai, meggondolandó, hogy érdemes-e betelepíteni a kertbe.

Aztán ott van még az ecetfa, mely dekoratív, hiszen összetett levelei ősszel szépen színeződnek, vöröses termései télen a fán maradnak, ugyanakkor szintén erőteljesen hozza a gyökérsarjakat, az anyanövénytől akár több méteres távolságban is.

Végül, de nem utolsó sorban óvakodni kell a bálványfától, amely erőteljes növekedésű fafaj, aminek magja egészen kedvezőtlen körülmények között is képes kicsírázni és meggyökeresedni. Emellett gyökérsarjakat fejleszt, illetve gyökérzete és lehulló lombja allelopátiás, tehát csírázásgátló hatású, olvasható az Agrofórum cikkében.