Aki szereti az NB I-et, az ennek a kiscsapatnak drukkol a vébén

Pedro Leitao Brito szövetségi kapitány hétfőn jelölte ki 26 fős keretét, melyben Duarte és Stopira bekerülése is papírformának nevezhető. A rotterdami születésű Duarte idén 30 bajnokin szerepelt a Puskás Akadémiában, és 6 gólpasszig jutott.

13 perccel is be lehetett kerülni

Az egyetlen meglepetést az jelenti, hogy a Brito beválogatta a Villarreal középhátvédjét, Logan Costát, annak ellenére, hogy a 25 éves védő tavaly júliusban térdszalag-szakadást szenvedett és vasárnapig egyetlen percet sem játszott. A spanyol bajnokság legutóbbi fordulójában aztán visszatért, de csereként csupán 13 percet töltött a pályán.

A tisztes helytállás lehet a cél

A világbajnoki újonc Zöld-foki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen.