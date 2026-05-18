Drámaian nőtt a csoportos létszámleépítések száma 2026-ban

A gazdasági recesszió miatt drasztikusan, az elmúlt évihez képest mintegy 30 százalékkal megemelkedett a csoportos létszámleépítések száma 2026 első négy hónapja alatt. Ez összesítve 2098 fő, ami kiugrónak mondható, és csak azért nem nagyobb, mert a csendes elbocsátások már hónapok óta zajlanak – mondta a Népszavának Nógrádi József, a hazai munkaerő-kölcsönző szektor meghatározó cége, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentései alapján készített saját kalkulációja szerint

a növekedés 2024-hez képest szinte már drámai mértékű, mert ebben az összevetésben az évek első négy hónapját összehasonlítva nagyjából duplájára ugrott az így elküldött alkalmazottak száma.

Az előző választási ciklusban egyébként egyik év elején sem voltak ennyire csúnya számok – tette hozzá. A legrosszabbul 2023-ban állt a helyzet, akkor 1586 embert küldtek el ilyen módon január és április között. Ezek alapján sajnos könnyen elképzelhető, hogy éves szinten a lélektaninak tekinthető 10 ezres határ fölé szöknek a számok.

Ráadásul az innen fakadó leépítésekre még rárakódhat a NER-közeli vállalkozások választás utáni helyzetének hirtelen jött meggyengülése, illetve az ebből fakadó hatás. A nyilatkozatok alapján mintegy 3000-5000 olyan vállalat lehet, amelyet ehhez a körhöz vagy a NER vonzáskörzetéhez lehet sorolni. Ha ezeknél a társaságoknál megkezdődik – ha nem is mindegyiknél – a csoportos leépítés, akkor egy ilyen méretű körnél hatalmas tömegek kerülhetnek az utcára akár már a közeljövőben is – jelezte előre.

Ez pedig a stratégiai kapcsolatokért felelős igazgató szerint azt jelenti, hogy a jelenleg mintegy 220 ezerre tett álláskeresők száma nyár végére, azaz szeptember elejére 240-250 ezer főre szaladhat fel. Az állami szektorból is komoly kiáramlás történhet ráadásul, a minisztériumok és a hozzájuk tartozó háttérintézmények átszervezése tarkíthatja és torzíthatja a piacot.

Vagyis alig néhány hónap alatt 10-15 százalékos növekedés történhet.