„Itt ülök egy orosz börtönben és félek, hogy örökre itt maradok”

Márciusban derült ki, azért számoltunk be akkor arról, hogy még február 17-én drogbirtoklás miatt őrizetbe vették Moszkvában Brittney Griner kétszeres olimpiai bajnok amerikai kosárlabdázót.

Az eset a seremetyjevói repülőtéren történt, amikor az Euroliga-címvédő Jekatyerinburg és a WNBA-s Phoenix Mercury világbajnok centerének a táskájában elektromos cigarettához tartozó, kannabisz tartalmú olajat találtak. Az orosz vámhivatal nagy mennyiségű kábítószer csempészete miatt indított eljárást.

Májusban az a hír járta, hogy a kosarasnő júniusig marad őrizetben, ám úgy tűnik, az ügyében még mindig nem történt semmi, ezért kétségbeesésében kézzel írt megható levélben kérte az Egyesült Államok elnökének segítségét.

A Washington Post idézett Griner leveléből, amelyből kiderül, Joe Bidentől azt kérte, hogy:

Miközben itt ülök egy orosz börtönben, egyedül a gondolataimmal, családom, barátaim, olimpiai mezem, vagy bármilyen teljesítményem védelme nélkül, félek, hogy örökre itt maradok. Tudom, hogy elfoglalt ember , de kérem, ne feledkezzen meg rólam és a többi amerikai fogvatartottról, és tegyen meg mindent, hogy hazajuthassunk. 2020-ban szavaztam először, és önre szavaztam. Hiszem, hogy segíthet helyreállítani az életemet. Hiányzik a családom! Hiányoznak a csapattársaim! Megöl a tudat, hogy itt szenvedek!

Adrienne Watson, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője a The Washington Postnak azt mondta, rendszeres kapcsolatban állnak Brittney családjával. : „Úgy gondoljuk, hogy az Orosz Föderáció jogtalanul tartja fogva. Biden elnök világosan kijelentette, hogy szabadon kell engedni minden amerikai állampolgárt, akit külföldön jogtalanul tartanak fogva, beleértve Brittney Grinert is. Az Egyesült Államok kormánya továbbra is azon dolgozik, hogy minden rendelkezésre álló eszközt felhasználva hazahozza őt.”

Többszöri késlekedés, pontosan 135 nap fogvatartás után Grinernek július 1-én, pénteken volt az első meghallgatása, de a bíróság csütörtökre halasztotta a döntést. A jogi szakértők szerint inkább kirakatper lesz ez, mint tisztességes eljárás, ezért a szakértők szerint szinte bizonyosan bűnösnek találják majd. Ha ez bekövetkezik, a világ-, és olimpiai bajnoknő akár tíz év börtönt is kaphat.