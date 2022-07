Vb-bronzzal búcsúzott minden idők legeredményesebb női atlétája

A japán Jamanisi Tosikazu nyerte – címét megvédve – a férfi 20 kilométeres gyaloglást a eugene-i szabadtéri atlétikai világbajnokság első versenynapján. A 4×400 méteres vegyes váltóban a Dominikai Köztársaság négyese volt a leggyorsabb, az Allyson Felixszel futó házigazda amerikaiak bronzérmet szereztek.

A 29 éves, olimpiai harmadik Jamanisi 1:19:07 órás eredménnyel győzött, úgy, hogy az utolsó kilométeren előzte meg honfitársát, Ikeda Kokit. Harmadikként a svéd Perseus Karlström ért a célba.

A 4×400-as váltóban – amelyben két-két férfi és nő alkotott egy csapatot – Fiordaliza Cofil volt a dominikaiak utolsó embere, aki remek futással szerezte meg négyesének az aranyat.

A dominikai kvartett 3:09.82 perces idővel nyert, ez minden idők második legjobb eredménye.

Másodikként – mindössze nyolc századmásodperccel lemaradva – a nagyszerűen hajrázó hollandok értek a célba.

A harmadikként záró Egyesült Államok második futója a pályafutása 19., egyben utolsó vb-érmét szerző 36 éves Allyson Felix volt. A hétszeres olimpiai bajnoknő utolsó nagy versenyén szerepelt.

Allyson Felix at World Championships:

🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇

🥈🥈🥈

🥉🥉🥉

The most decorated track and field athlete in history.

📸: @Justin_Britton pic.twitter.com/VlLi7mEkBJ

— CITIUS MAG (@CitiusMag) July 16, 2022