„Ő egy elképesztően jó úszó” – csodájára járnak Molnár Dórának az Eb-n

Újabb két érem született a bukaresti junior úszó Európa-bajnokságon, ráadásul két ifjú klasszisunk olyan készségeket villantott, amelyeket még a felnőttek között is hiányolunk manapság: Molnár Dóra félelmetes vízalatti delfinezések után, pazar hajrával hagyta faképnél nála egy fejjel nagyobb és egy évvel idősebb lengyel vetélytársát. Bujdosó Zsombor pedig úgy lett ezüstérmes 400 vegyesen, hogy mellúszásban tört előre óriási lendülettel, és ért aztán a falhoz másodikként, írja beszámolójában a Magyar Úszó Szövetség.

Ő egy elképesztően jó úszó

– jegyezte meg az egyik brit edző az eredményhirdetésekre gyülekező sportolók helyén, Molnár Dórára bökve a fejével. Ahogy a 16 éves Molnár megnyerte a 200 hátat, az maga volt az oktatófilm: 150-ig erejét okosan beosztva ment a nála egy fejjel nagyobb és egy évvel idősebb lengyel Bernattal,

aztán még az utolsó ötvenre delfinezett egy olyat víz alatt, ami férfiaknak is becsületére válna,

ezzel kapásból eltüntette riválisa félméteres előnyét, aztán parádésan lehajrázta (76 századdal előzte meg a falnál). Így két váltóarany után egy egyéni elsőséget is begyűjtött. Mindezt egy órával azután, hogy száz gyorson – Pádár Nikolettel párban, aki második lett összesítésben – negyedik helyen kvalifikálta magát a szombati fináléba.

„Százötven méterig nem én vezettem, ezt érzékeltem és láttam is, aztán az utolsó ötvenen szerencsére be tudtam jönni elsőnek. Nagyon örülök ennek az eredménynek, mert tavaly még csak váltóban jutottam ki az Eb-re, egyéniben nem úszhattam, azaz nagyon szép eredmény, hogy most felállhattam a dobogó legfelső fokára. A forduló, a delfinezés az erősségeim közé tartozik, ennek is köszönhető, hogy sikerült ez az arany.”

A fiúknál Holló Balázs és Kós Hubert után egy újabb fiatalember jelentkezett a magyar vegyesúszó-hagyományok méltó ápolására: 200-on még épphogy lemaradt a dobogóról Bujdosó Zsombor, 400-on viszont remekelt, és végül ezüstérmesként zárt.

Megjegyzendő: máris figyelemreméltó, hogy ő éppenséggel mellen hoz sokat a vetélytársain.

„Nagyon örülök annak, hogy ez sikerült, nagy teher ment most le a vállaimról. Nagyon meg akartam magamnak mutatni, hogy képes vagyok erre. Egyéni csúcs lett, de jobbat szerettem volna, és szerintem egy kicsit több is volt ebben, csak tegnap nagyon kiúsztam magam kétszázon, így most nem jött ki minden, de később ki fog. Ha egy kicsit közelebb van a lengyel srác, talán tudtam volna vele menni, de örülök így is a második helynek. Tény, nekem a mell az erősségem, viszont háton még nagyon sokat kell fejlődnöm, hogy lépést tudjak tartani a mezőnnyel, és ne fárasszam ki magam, mert ha azt nagyon erősen megtolom, akkor a mellre nem marad annyi erőm. Nagyon szeretnék felnőni a feladathoz, van hová fejlődnöm, de néhány éven belül sikerülhet elérni egy olyan szintet, ami méltó a magyar vegyesúszáshoz.”

Kétszáz háton Kováts Alex az 5., míg Balogh Levente a 8. helyen zárt. A mixed vegyesváltóban mindent bedobtak a fiúk-lányok (Komoróczy Lora, Szalontai Zombori Ferenc, Magda Boldizsár, Pádár Nikolett felállásban), ám itt továbbra is látható, hogy mellúszók frontján továbbra sem idézzük a régi szép időket; így nem volt esély újabb éremre. Igaz, az eredeti hatodik helyből végül negyedik lett, miután két váltót is kizártak előttünk, ám a harmadiknak előrelépő ukránoktól csaknem két másodperccel maradt el a négyesünk.