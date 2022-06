Újabb Milák-dominancia, Kenderesi is döntőbe jutott

Milák Kristóf a világ idei legjobb időeredményével, Kenderesi Tamás hatodikként jutott döntőbe 200 méteres pillangóúszásban a budapesti vizes világbajnokságon.

Milák a szám toronymagas favoritjaként már a reggeli előfutamok során is a legjobb időt úszta még úgy is, hogy saját bevallása szerint kissé fáradt volt. Kenderesi is könnyedén jutott tovább az elődöntőbe, ő arról beszélt, pont annyit adott ki magából, ami kellett.

Előbb Kenderesi szállt medencébe, ő ugyanis az első elődöntőbe került, a hatos pályán úszott, mellette a 400 vegyesen győztes Leon Marchand tempózott. Tőle megszokhattuk már, hogy lassabban kezd és a táv végét tolja meg, most is a hetedik volt az utolsó ötvenre fordulva, végül

egészen frenetikus hajrával beért harmadik helyre a futamában (1:54.79, bő egy másodpercet gyorsult reggelhez képest).

Milák a második elődöntőben elég hamar az élre állt, és fokozatosan rázta le a többieket, a mögötte másodikként végző japánt, Honda Tomorut is bő másfél másodperccel verte. A szám olimpiai és világbajnoka, világcsúcstartója 1:52.39-es idővel volt a leggyorsabb az elődöntőkben (ez minden idők kilencedik, 2022 leggyorsabb 200 pillangója volt).

A közönség nagyon elvisz, úgy jöttem be, mintha már döntőt kellene úsznom. Aztán úgy voltam vele, hát azért egy kis erődemonstrációt tartok

– mondta Milák. Arról is kérdezték, hogy milyen az új nadrágja (a tokiói olimpia döntője előtt, ami rajta volt, elszakadt, ami kisebb zűrzavart okozott), amire azt felelte: „Mondanám, hogy nincs, ami kiszúrja, de…” – felelte nevetve.

Kenderesi Tamás végül a hatodik helyen végzett az elődöntőben. A szám döntőjét kedden 18.54-kor rendezik.