Hosszú Katinka világbajnoki hetedik lett kétszáz vegyesen

Hosszú Katinka vasárnap hetedik helyen végzett 200 méter vegyesen a budapesti vizes világbajnokság döntőjében.

A háromszoros olimpiai bajnok óriási hajrával csusszant be a fináléba, 2:10.72-es idővel nyolcadikként kvalifikálta magát. A magyar közönség óriási hangzavarral biztatta a hazai kedvencet, aki pillén 28.24-gyel nyiltott és a hátúszást követően is nyolcadik helyen haladt. Mellen viszont felzárkózott, gyorson pedig óriási hajrába kezdett és bár a hatodik helyért is harcban állt, végül hetedikként ért célba.

A döntőt Alex Walsh nyerte 2:07.13-as idővel, amely egyben junior világcsúcs is egyben.